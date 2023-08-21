Голосование на выборах президента Эквадора прошло без стрельбы, но с хакерской атакой
В Эквадоре завершилось голосование на президентских выборах
Голосование на выборах президента Эквадора прошло без серьёзных инцидентов. Об этом сообщила глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт.
Избирательные участки открылись в 07:00 (15:00 мск) и проработали до 17:00 (01:00 мск). Явка избирателей составила 82%. Атамаинт отметила работу вооружённых сил и полиции, обеспечивающих безопасность на местах. Также она сообщила, что на платформу для голосования за рубежом была совершена хакерская атака, однако отданные голоса не были затронуты.
После обработки около 20% протоколов лидируют соратница экс-президента страны Рафаэля Корреа Луиса Гонсалес и сын одного из богатейших бизнесменов Даниэль Нобоа. Такие данные привёл Национальный избирательный совет. Для победы в первом туре кандидат должен набрать абсолютное большинство голосов либо более 40%, если отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%. В противном случае состоится второй тур, намеченный на 15 октября.
Ранее Лайф сообщал, что после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. В результате стрельбы пострадало около восьми человек. Шестеро подозреваемых уже задержаны. По данным СМИ, расправиться с политиком могла банда Los Lobos. В стране был объявлен режим ЧП на 60 дней. Спустя неделю после первого происшествия был убит участник оппозиционного политического движения "Гражданская революция" Педро Брионес. Всё произошло в провинции Эсмеральдас.
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