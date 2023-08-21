Голосование на выборах президента Эквадора прошло без стрельбы, но с хакерской атакой

Голосование на выборах президента Эквадора прошло без серьёзных инцидентов. Об этом сообщила глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт.

Избирательные участки открылись в 07:00 (15:00 мск) и проработали до 17:00 (01:00 мск). Явка избирателей составила 82%. Атамаинт отметила работу вооружённых сил и полиции, обеспечивающих безопасность на местах. Также она сообщила, что на платформу для голосования за рубежом была совершена хакерская атака, однако отданные голоса не были затронуты.