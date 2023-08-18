В Эквадоре вновь открыли стрельбу на предвыборной встрече кандидата в президенты
В Эквадоре открыли стрельбу рядом с кортежем кандидата в президенты Нобоа
Кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа. Обложка ©
Wikipedia / Asamblea Nacional / Christian Medina
В Эквадоре произошла стрельба рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора Даниэля Нобоа. Об этом сообщает газета El Universo.
Стрельба рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора Даниэля Нобоа в Дуране. Видео © Twitter / Noticias FN
Инцидент случился в городе Дуран во время предвыборного мероприятия. Политик не пострадал. По данным полиции, стрельба не была покушением на Нобоа.
"После проведения проверки на местности версия покушения на кандидата в президенты Даниэля Нобоа в Дуране была исключена", — говорится в сообщении правоохранительных органов, опубликованном в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщал, что после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. В результате стрельбы пострадало около восьми человек. Шестеро подозреваемых уже задержаны. По данным СМИ, расправиться с политиком могла банда Los Lobos. В стране был объявлен режим ЧП на 60 дней. Досрочные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре 20 августа.