В Эквадоре вновь открыли стрельбу на предвыборной встрече кандидата в президенты

В Эквадоре произошла стрельба рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора Даниэля Нобоа. Об этом сообщает газета El Universo.

Стрельба рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора Даниэля Нобоа в Дуране. Видео © Twitter / Noticias FN

Инцидент случился в городе Дуран во время предвыборного мероприятия. Политик не пострадал. По данным полиции, стрельба не была покушением на Нобоа.

"После проведения проверки на местности версия покушения на кандидата в президенты Даниэля Нобоа в Дуране была исключена", — говорится в сообщении правоохранительных органов, опубликованном в "Твиттере".