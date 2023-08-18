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17 августа, 22:20

В Эквадоре вновь открыли стрельбу на предвыборной встрече кандидата в президенты

В Эквадоре открыли стрельбу рядом с кортежем кандидата в президенты Нобоа

<p>Кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа. Обложка © <a href="https://www.flickr.com/people/31582298@N08" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br/></a><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:CONTINUACI%C3%93N_DE_LA_SESI%C3%93N_NO._769_DEL_PLENO_DE_LA_ASAMBLEA_NACIONAL._ECUADOR,_24_DE_MARZO_DEL_2022_(51958783626)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Asamblea Nacional / Christian Medina</p>

Кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа. Обложка ©
Wikipedia / Asamblea Nacional / Christian Medina

В Эквадоре произошла стрельба рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора Даниэля Нобоа. Об этом сообщает газета El Universo.

Стрельба рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора Даниэля Нобоа в Дуране. Видео © Twitter / Noticias FN

Инцидент случился в городе Дуран во время предвыборного мероприятия. Политик не пострадал. По данным полиции, стрельба не была покушением на Нобоа.

"После проведения проверки на местности версия покушения на кандидата в президенты Даниэля Нобоа в Дуране была исключена", — говорится в сообщении правоохранительных органов, опубликованном в "Твиттере".

В Эквадоре убили второго за неделю политика

В Эквадоре убили второго за неделю политика

Ранее Лайф сообщал, что после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. В результате стрельбы пострадало около восьми человек. Шестеро подозреваемых уже задержаны. По данным СМИ, расправиться с политиком могла банда Los Lobos. В стране был объявлен режим ЧП на 60 дней. Досрочные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре 20 августа.

Кузьма Спирин
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