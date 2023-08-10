Стало известно, кто мог расправиться с кандидатом в президенты Эквадора

К убийству кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио может быть причастна крупная банда Los Lobos. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на опубликованное бандой видео.

Члены банды Los Lobos записали видеообращение после убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Видео © Twitter / WarMonitors

На видеозаписи присутствует несколько человек, одетых в чёрное. Они скрывают лица и держат в руках оружие. Один из них зачитывает обращение лидера банды. Он говорит, что банда берёт ответственность за произошедшее, но не упоминает убийство Вильявисенсио напрямую.