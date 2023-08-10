Стало известно, кто мог расправиться с кандидатом в президенты Эквадора
Primicias: Кандидата в лидеры Эквадора Вильявисенсио могла убить банда Los Lobos
К убийству кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио может быть причастна крупная банда Los Lobos. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на опубликованное бандой видео.
Члены банды Los Lobos записали видеообращение после убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Видео © Twitter / WarMonitors
На видеозаписи присутствует несколько человек, одетых в чёрное. Они скрывают лица и держат в руках оружие. Один из них зачитывает обращение лидера банды. Он говорит, что банда берёт ответственность за произошедшее, но не упоминает убийство Вильявисенсио напрямую.
В обращении члены банды утверждают, что будут повторять подобное и в будущем, если политики не исполнят обещаний. Как пишет Primicias, банда Los Lobos является одной из самых крупных в Эквадоре. Её члены занимаются убийствами, похищениями и торговлей наркотиками.
Напомним, Фернандо Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито. В результате стрельбы пострадало около восьми человек. Шестеро подозреваемых в убийстве уже задержаны. После убийства Вильявисенсио в Эквадоре объявлен режим ЧП на 60 дней.
Twitter / WarMonitors