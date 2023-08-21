На президентских выборах в Эквадоре будет второй тур

В Эквадоре во второй тур досрочных президентских выборов проходят 45-летняя Луиса Гонсалес от левоцентристской партии "Гражданская революция" и 35-летний Даниэль Нобоа от "Национального демократического действия", также левоцентрист, причём бывший аутсайдером всех предварительных опросов. Об этом свидетельствуют результаты подсчёта 71,12% бюллетеней.

Согласно опубликованным Национальным избирательным советом Эквадора данным, за Гонсалес проголосовало 33,17% пришедших на выборы избирателей, за Нобоа — 24,14%. При этом для победы на выборах кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или же свыше 40%, если отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%.