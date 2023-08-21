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21 августа, 04:03

На президентских выборах в Эквадоре будет второй тур

Во второй тур выборов президента Эквадора прошли Луиса Гонсалес и Даниэль Нобоа

<p>Луиса Гонсалес и Даниэль Нобоа. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Ecuadorian_general_election" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Луиса Гонсалес и Даниэль Нобоа. Обложка © Wikipedia

В Эквадоре во второй тур досрочных президентских выборов проходят 45-летняя Луиса Гонсалес от левоцентристской партии "Гражданская революция" и 35-летний Даниэль Нобоа от "Национального демократического действия", также левоцентрист, причём бывший аутсайдером всех предварительных опросов. Об этом свидетельствуют результаты подсчёта 71,12% бюллетеней.

Согласно опубликованным Национальным избирательным советом Эквадора данным, за Гонсалес проголосовало 33,17% пришедших на выборы избирателей, за Нобоа — 24,14%. При этом для победы на выборах кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или же свыше 40%, если отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%.

Отставшие от Гонсалес и Нобоа кандидаты уже признали своё поражение. Второй тур выборов назначен на 15 октября.

Голосование на выборах президента Эквадора прошло без стрельбы, но с хакерской атакой

Голосование на выборах президента Эквадора прошло без стрельбы, но с хакерской атакой

Выборы в Эквадоре проходят на фоне громких убийств политиков. Так, 10 августа в столице Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. По данным СМИ, расправиться с политиком могла банда Los Lobos. А спустя неделю после первого происшествия был убит участник оппозиционного политического движения "Гражданская революция" Педро Брионес. Всё произошло в провинции Эсмеральдас.

Лариса Сафронова
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