На президентских выборах в Эквадоре будет второй тур
Во второй тур выборов президента Эквадора прошли Луиса Гонсалес и Даниэль Нобоа
Луиса Гонсалес и Даниэль Нобоа. Обложка © Wikipedia
В Эквадоре во второй тур досрочных президентских выборов проходят 45-летняя Луиса Гонсалес от левоцентристской партии "Гражданская революция" и 35-летний Даниэль Нобоа от "Национального демократического действия", также левоцентрист, причём бывший аутсайдером всех предварительных опросов. Об этом свидетельствуют результаты подсчёта 71,12% бюллетеней.
Согласно опубликованным Национальным избирательным советом Эквадора данным, за Гонсалес проголосовало 33,17% пришедших на выборы избирателей, за Нобоа — 24,14%. При этом для победы на выборах кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или же свыше 40%, если отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%.
Отставшие от Гонсалес и Нобоа кандидаты уже признали своё поражение. Второй тур выборов назначен на 15 октября.
Выборы в Эквадоре проходят на фоне громких убийств политиков. Так, 10 августа в столице Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. По данным СМИ, расправиться с политиком могла банда Los Lobos. А спустя неделю после первого происшествия был убит участник оппозиционного политического движения "Гражданская революция" Педро Брионес. Всё произошло в провинции Эсмеральдас.