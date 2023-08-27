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27 августа, 20:56

Габон приостановил вещание французских СМИ после завершения всеобщих выборов

Власти Габона приняли решение приостановить вещание французского телеканала France 24 и радиостанции RFI. Информации о продолжительности блокировки Либревиль не предоставил.

Комментируя ситуацию в африканском государстве, медиагруппа France Medias Monde подчеркнула, что для таких действий не было оснований. Жителей Габона лишили "двух основных источников надёжной и независимой информации", подчеркнули во Франции.

Днём ранее Либревиль ввёл в стране комендантский час, аргументируя решение желанием избежать "насилия и распространения ложной информации" после завершения всеобщих выборов. Ограничения будут действовать ежедневно с 19:00 до 06:00 по местному времени.

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Вещание France 24 и RFI с 3 августа приостановлено также и в Нигере. Напомним, 26 июля там произошёл госпереворот, к власти пришли мятежники.

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ТАСС / STR

Илья Пушкарев
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