Регион

Уведомления отключены

26 августа, 22:52

На выборах в Зимбабве победил действующий президент

Нынешний президент Зимбабве Мнангагва переизбран на второй срок

<p>Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время голосования на избирательном участке. Обложка © AP / TASS</p>

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время голосования на избирательном участке. Обложка © AP / TASS

В Зимбабве по итогам выборов на второй срок переизбран действующий президент Эммерсон Мнангагва. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на избирательную комиссию страны.

Мнангагва получил 52,6% голосов, а его главный конкурент Нельсон Чамиса, возглавляющий оппозиционную партию "Гражданская коалиция — за перемены", набрал 44%.

Лучшей в мире валютой признан зимбабвийский доллар

Лучшей в мире валютой признан зимбабвийский доллар

А ранее президент России Владимир Путин пожелал Эммерсону Мнангагве успехов на предстоящих выборах главы государства. Переговоры двух лидеров состоялись в конце июля в рамках двухдневного саммита Россия – Африка.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • зимбабве
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров