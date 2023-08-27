На выборах в Зимбабве победил действующий президент
Нынешний президент Зимбабве Мнангагва переизбран на второй срок
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время голосования на избирательном участке. Обложка © AP / TASS
В Зимбабве по итогам выборов на второй срок переизбран действующий президент Эммерсон Мнангагва. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на избирательную комиссию страны.
Мнангагва получил 52,6% голосов, а его главный конкурент Нельсон Чамиса, возглавляющий оппозиционную партию "Гражданская коалиция — за перемены", набрал 44%.
А ранее президент России Владимир Путин пожелал Эммерсону Мнангагве успехов на предстоящих выборах главы государства. Переговоры двух лидеров состоялись в конце июля в рамках двухдневного саммита Россия – Африка.