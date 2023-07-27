Путин пожелал президенту Зимбабве Мнангагве и его партии успехов на предстоящих выборах
Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы государства и Парламента в стране. Переговоры двух лидеров состоялись в рамках стартовавшего в четверг в Санкт-Петербурге двухдневного саммита Россия – Африка.
"Знаем, что скоро в вашей стране состоятся очередные всеобщие выборы. Уверен, они пройдут в полном соответствии с национальными и международными стандартами, и хотел бы пожелать вам и возглавляемой вами партии успехов", — обратился к Мнангагве российский лидер.
Перед этим глава Российского государства уже успел пообщаться с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.
Как уже сообщал Лайф, саммит Россия – Африка является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня нашего взаимовыгодного партнёрства, отвечающего вызовам XXI века. Цель мероприятия — способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав