Путин пожелал президенту Зимбабве Мнангагве и его партии успехов на предстоящих выборах

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы государства и Парламента в стране. Переговоры двух лидеров состоялись в рамках стартовавшего в четверг в Санкт-Петербурге двухдневного саммита Россия – Африка.

"Знаем, что скоро в вашей стране состоятся очередные всеобщие выборы. Уверен, они пройдут в полном соответствии с национальными и международными стандартами, и хотел бы пожелать вам и возглавляемой вами партии успехов", — обратился к Мнангагве российский лидер.

Перед этим глава Российского государства уже успел пообщаться с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.