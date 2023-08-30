Действующий президент Габона Али бен Бонго Ондимба одержал победу на выборах
Действующий президент Габона Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок по итогам выборов. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на Государственный избирательный совет Габона.
По информации журналистов, политический деятель набрал 64,2% голосов. Его главным конкурентом выступил Альбер Ондо Осса, набравший 30,7%. Всего в плебисците принимало участие 14 кандидатов.
Ранее Лайф писал, что власти Габона ввели комендантский час и заблокировали жителям страны доступ в Интернет после завершения голосования в рамках президентских и парламентских выборов. Власти страны утверждают, что такие меры приняты из соображений безопасности.
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