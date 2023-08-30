Песков: Кремль внимательно наблюдает за ситуацией с военным переворотом в Габоне

"Я бы не делал какие-то обобщающие выводы, но ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", — сказал Песков.

Напомним, в Габоне прошли выборы президента, по результатам которых победу одержал действующий лидер государства Али Бонго Ондимба. Это его третий президентский срок. Сегодня же утром армия Габона объявила об отмене результатов президентских и парламентских выборов, а также о роспуске институтов власти, что фактически является военным переворотом.