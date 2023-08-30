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30 августа, 10:22

Песков: Кремль внимательно наблюдает за ситуацией с военным переворотом в Габоне

Происходящее в Габоне вызывает серьёзную озабоченность, поэтому Кремль внимательно наблюдает за развитием ситуации в африканском регионе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я бы не делал какие-то обобщающие выводы, но ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", — сказал Песков.

Напомним, в Габоне прошли выборы президента, по результатам которых победу одержал действующий лидер государства Али Бонго Ондимба. Это его третий президентский срок. Сегодня же утром армия Габона объявила об отмене результатов президентских и парламентских выборов, а также о роспуске институтов власти, что фактически является военным переворотом.

Комендантский час введён в Габоне после завершения президентских выборов

Комендантский час введён в Габоне после завершения президентских выборов

Александр Юнашев
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