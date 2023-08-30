Жители Габона до утра праздновали военный переворот
Президент Габона помещён под домашний арест
Захват власти в Габоне военными получил поддержку у населения страны. Это событие в столице Либревиле и во втором по величине городе Порт-Жантиль люди отмечали до утра. Об этом сообщает агентство France Presse.
Люди выходили на улицу с плакатами в поддержку военных. Исключение составили жители зажиточных районов, которые, напротив, не решались покидать свои дома.
"В рабочем районе Плен Сиэль в Либревиле, недалеко от центра, на мосту собралось около сотни человек, идущих пешком или на машинах, кричавших: "Это освобождение!" или даже "Бонго вон!" Под звуки клаксонов они приветствовали полицейских и аплодировали им", — говорится в материале агентства.
Напомним, что накануне в Габоне был переизбран на третий срок лидер государства Али Бонго Ондимба. С результатами выборов не согласились военные, и сегодня утром армия Габона объявила об отмене результатов голосования и о роспуске институтов власти. Президент Габона Али бен Бонго Ондимба сейчас находится под домашним арестом. Работа главного порта Габона Либревиля встала, власти не дают разрешения на выход судов.
Getty Images / Gabon National Television