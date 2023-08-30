Жители Габона до утра праздновали военный переворот

Захват власти в Габоне военными получил поддержку у населения страны. Это событие в столице Либревиле и во втором по величине городе Порт-Жантиль люди отмечали до утра. Об этом сообщает агентство France Presse.

Люди выходили на улицу с плакатами в поддержку военных. Исключение составили жители зажиточных районов, которые, напротив, не решались покидать свои дома.

"В рабочем районе Плен Сиэль в Либревиле, недалеко от центра, на мосту собралось около сотни человек, идущих пешком или на машинах, кричавших: "Это освобождение!" или даже "Бонго вон!" Под звуки клаксонов они приветствовали полицейских и аплодировали им", — говорится в материале агентства.