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30 августа, 11:24

Жители Габона до утра праздновали военный переворот

Президент Габона помещён под домашний арест

Захват власти в Габоне военными получил поддержку у населения страны. Это событие в столице Либревиле и во втором по величине городе Порт-Жантиль люди отмечали до утра. Об этом сообщает агентство France Presse.

Люди выходили на улицу с плакатами в поддержку военных. Исключение составили жители зажиточных районов, которые, напротив, не решались покидать свои дома.

"В рабочем районе Плен Сиэль в Либревиле, недалеко от центра, на мосту собралось около сотни человек, идущих пешком или на машинах, кричавших: "Это освобождение!" или даже "Бонго вон!" Под звуки клаксонов они приветствовали полицейских и аплодировали им", — говорится в материале агентства.

Песков: Кремль внимательно наблюдает за ситуацией с военным переворотом в Габоне

Песков: Кремль внимательно наблюдает за ситуацией с военным переворотом в Габоне

Напомним, что накануне в Габоне был переизбран на третий срок лидер государства Али Бонго Ондимба. С результатами выборов не согласились военные, и сегодня утром армия Габона объявила об отмене результатов голосования и о роспуске институтов власти. Президент Габона Али бен Бонго Ондимба сейчас находится под домашним арестом. Работа главного порта Габона Либревиля встала, власти не дают разрешения на выход судов.

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Getty Images / Gabon National Television

Александра Вишнякова
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