Нигер закрыл небо для французских самолётов
AFP: Нигер объявил о закрытии воздушного пространства для французских самолётов
Новые власти Нигера ввели запрет на использование воздушного пространства страны для французских самолётов. Об этом пишет AFP со ссылкой на распространённое Агентством по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA) сообщение.
Согласно документу, небо Нигера "открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолётов или самолётов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании Air France".
Напомним, в конце июля военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума и денонсировали соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота туда, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия в ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку их переговоры с новой не увенчались успехом. Буркина-Фасо и Мали вступились за Нигер. К слову, в этих двух странах также недавно произошли государственные перевороты: в Буркина-Фасо — в октябре прошлого года, а в Мали — в 2021-м и в 2020-м.
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