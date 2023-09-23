Военные Нигера обвинили генсека ООН в сговоре с Францией против новой власти

Представитель сформированного после переворота "Национального совета по защите отечества" Нигера Амаду Абдраман обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в сговоре с властями Франции. По мнению полковника, об этом говорит препятствие участию африканского государства в Генассамблее и отзыв аккредитации постоянного представителя страны в организации.

"Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — пояснил Абдраман в эфире телеканала RTN.