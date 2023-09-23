Военные Нигера обвинили генсека ООН в сговоре с Францией против новой власти
Военные Нигера: Генсек ООН Гутерриш сговорился с Францией против новой власти
Представитель сформированного после переворота "Национального совета по защите отечества" Нигера Амаду Абдраман обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в сговоре с властями Франции. По мнению полковника, об этом говорит препятствие участию африканского государства в Генассамблее и отзыв аккредитации постоянного представителя страны в организации.
"Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — пояснил Абдраман в эфире телеканала RTN.
Он также заявил, что генсек ООН отказался принять к сведению официальный список делегатов от африканской республики. По словам Абдрамана, пришедшие к власти военные осуждают решение Гутерриша, полагая, что он вмешивается во внутренние дела государства.
Напомним, обострение в этом регионе произошло в конце июля, когда военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума и денонсировали соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота туда, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия в ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку их переговоры с новой не увенчались успехом. Буркина-Фасо и Мали вступились за Нигер. К слову, в этих двух странах также недавно произошли государственные перевороты: в Буркина-Фасо — в октябре прошлого года, а в Мали — в 2021-м и в 2020-м.
ТАСС / Mary Altaffer