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23 сентября, 02:23

Военные Нигера обвинили генсека ООН в сговоре с Францией против новой власти

Военные Нигера: Генсек ООН Гутерриш сговорился с Францией против новой власти

Представитель сформированного после переворота "Национального совета по защите отечества" Нигера Амаду Абдраман обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в сговоре с властями Франции. По мнению полковника, об этом говорит препятствие участию африканского государства в Генассамблее и отзыв аккредитации постоянного представителя страны в организации.

"Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — пояснил Абдраман в эфире телеканала RTN.

Он также заявил, что генсек ООН отказался принять к сведению официальный список делегатов от африканской республики. По словам Абдрамана, пришедшие к власти военные осуждают решение Гутерриша, полагая, что он вмешивается во внутренние дела государства.

Три африканские страны создали альянс для коллективной обороны

Три африканские страны создали альянс для коллективной обороны

Напомним, обострение в этом регионе произошло в конце июля, когда военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума и денонсировали соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота туда, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия в ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку их переговоры с новой не увенчались успехом. Буркина-Фасо и Мали вступились за Нигер. К слову, в этих двух странах также недавно произошли государственные перевороты: в Буркина-Фасо в октябре прошлого года, а в Мали — в 2021-м и в 2020-м.

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ТАСС / Mary Altaffer

Анатолий Симоненко
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