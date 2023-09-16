Три африканские страны создадут альянс для коллективной обороны
Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера создадут альянс AEC для коллективной обороны
Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера подписали хартию о создании альянса для коллективной обороны. Об этом рассказал временный президент Мали Ассими Гоита на своей страничке в соцсети X ("Икс", ранее Twitter).
"Сегодня я подписал с главами Буркина-Фасо (Ибрагим Траоре) и Нигера (Абдурахман Тчиани) Хартию Липтако-Гурмы, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо наших стран", — говорится в сообщении.
Зона Липтако-Гурма расположена в приграничных районах государств Сахеля. Сейчас историческая зона окружена радикальными вооружёнными группировками.
Напомним, обострение в этом регионе произошло в конце июля, когда военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума и денонсировали соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота туда, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия в ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку их переговоры с новой не увенчались успехом. Буркина-Фасо и Мали вступились за Нигер. К слову, в этих двух странах также недавно произошли государственные перевороты: в Буркина-Фасо — в октябре прошлого года, а в Мали — в 2021-м и в 2020-м.
ТАСС / EPA / STR