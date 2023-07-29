Лидер Мали поблагодарил Путина за усилия по обеспечению мира в этой стране
Президент переходного периода Мали Ассими Гоита заявил, что высоко ценит доверительные отношения с Москвой, которые позволили стране сохранить суверенитет. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Наши силы обороны и безопасности могут действовать совершенно свободно, чтобы отстаивать наши границы", — отметил Гоита.
По его словам, Мали ценит действия Путина, которые направлены на обеспечение мира в африканской стране. Он считает, что оказываемая Россией помощь говорит о дружбе между странами и братских отношениях между народами.
"Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране", — сказал он, обращаясь к Путину.
Ранее Лайф писал о том, что на полях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге гости из Нигерии спели гимн России на русском языке.
kremlin.ru