Лидер Мали поблагодарил Путина за усилия по обеспечению мира в этой стране

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита заявил, что высоко ценит доверительные отношения с Москвой, которые позволили стране сохранить суверенитет. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Наши силы обороны и безопасности могут действовать совершенно свободно, чтобы отстаивать наши границы", — отметил Гоита.

По его словам, Мали ценит действия Путина, которые направлены на обеспечение мира в африканской стране. Он считает, что оказываемая Россией помощь говорит о дружбе между странами и братских отношениях между народами.

"Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране", — сказал он, обращаясь к Путину.