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29 июля, 15:19

Лидер Мали поблагодарил Путина за усилия по обеспечению мира в этой стране

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита заявил, что высоко ценит доверительные отношения с Москвой, которые позволили стране сохранить суверенитет. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Наши силы обороны и безопасности могут действовать совершенно свободно, чтобы отстаивать наши границы", — отметил Гоита.

По его словам, Мали ценит действия Путина, которые направлены на обеспечение мира в африканской стране. Он считает, что оказываемая Россией помощь говорит о дружбе между странами и братских отношениях между народами.

"Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране", — сказал он, обращаясь к Путину.

"Будьте уверены": Лидер африканской страны заверил, что его народ поддерживает Россию

"Будьте уверены": Лидер африканской страны заверил, что его народ поддерживает Россию

Ранее Лайф писал о том, что на полях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге гости из Нигерии спели гимн России на русском языке.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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