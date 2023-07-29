"Будьте уверены": Лидер африканской страны заверил, что его народ поддерживает Россию
Президент Буркина-Фасо заявил, что его народ поддерживает РФ в ходе спецоперации
Народ Буркина-Фасо поддерживает Россию, которая сейчас ведёт военную спецоперацию на Украине. Об этом заявил президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.
"Сейчас Россия ведёт специальную военную операцию, будьте уверены, что наш народ поддерживает вас и ваше правительство. Хочу отметить дружбу между народами Буркина-Фасо и России", — сказал он в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Константиновском дворце.
Траоре добавил, что в Буркина-Фасо уже предприняли действия, чтобы снова открыть российское посольство, которое закрыли в 1992 году. Он выразил надежду, что это будет реализовано в ближайшее время. Президент также предположил, что это коснётся и военной миссии России.
Ранее в ходе той же встречи Путин заявил, что открытие Посольства РФ в Буркина-Фасо даст толчок развитию сотрудничества двух стран. По его словам, Россия активизирует партнёрство в вопросах торговли, гражданской авиации, спорта и образования.
ТАСС / Донат Сорокин