Народ Буркина-Фасо поддерживает Россию, которая сейчас ведёт военную спецоперацию на Украине. Об этом заявил президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

"Сейчас Россия ведёт специальную военную операцию, будьте уверены, что наш народ поддерживает вас и ваше правительство. Хочу отметить дружбу между народами Буркина-Фасо и России", — сказал он в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Константиновском дворце.

Траоре добавил, что в Буркина-Фасо уже предприняли действия, чтобы снова открыть российское посольство, которое закрыли в 1992 году. Он выразил надежду, что это будет реализовано в ближайшее время. Президент также предположил, что это коснётся и военной миссии России.