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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 12:51
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Лидер африканской страны заверил, что его народ поддерживает Россию

Президент Буркина-Фасо заявил, что его народ поддерживает РФ в ходе спецоперации

Народ Буркина-Фасо поддерживает Россию, которая сейчас ведёт военную спецоперацию на Украине. Об этом заявил президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

"Сейчас Россия ведёт специальную военную операцию, будьте уверены, что наш народ поддерживает вас и ваше правительство. Хочу отметить дружбу между народами Буркина-Фасо и России", — сказал он в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Константиновском дворце.

Траоре добавил, что в Буркина-Фасо уже предприняли действия, чтобы снова открыть российское посольство, которое закрыли в 1992 году. Он выразил надежду, что это будет реализовано в ближайшее время. Президент также предположил, что это коснётся и военной миссии России.

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Ранее в ходе той же встречи Путин заявил, что открытие Посольства РФ в Буркина-Фасо даст толчок развитию сотрудничества двух стран. По его словам, Россия активизирует партнёрство в вопросах торговли, гражданской авиации, спорта и образования.

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ТАСС / Донат Сорокин

Никита Осипов
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