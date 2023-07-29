Путин объяснил важность открытия российского посольства в Буркина-Фасо

Открытие Посольства РФ в Буркина-Фасо даст толчок в активизации сотрудничества двух стран. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Он также отметил, что связи между двумя странами несут дружественный характер.

Путин добавил, что РФ будет активизировать сотрудничество с Буркина-Фасо в вопросах торговли, гражданской авиации, спорта и образования. По его мнению, товарооборот даже в российско-африканском измерении пока скромный, однако есть над чем работать. Глава государства также отметил, что ведётся сотрудничество и в правовой сфере. Кроме того, между РФ и Буркина-Фасо налажена коммуникация по вопросам международной повестки дня, заметен хороший уровень взаимодействия в Организации Объединённых Наций и других международных объединениях. Также президент РФ напомнил, что в начале июля кабмин выделил в фонд Всемирной продовольственной программы ООН десять миллионов долларов, из них два пойдёт на помощь Буркина-Фасо.