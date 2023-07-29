Путин объяснил важность открытия российского посольства в Буркина-Фасо
Путин: Россия будет развивать сотрудничество с Буркина-Фасо
Открытие Посольства РФ в Буркина-Фасо даст толчок в активизации сотрудничества двух стран. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Он также отметил, что связи между двумя странами несут дружественный характер.
Путин объяснил важность открытия российского посольства в Буркина-Фасо. Видео © Кремль. Новости
"Принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого ещё в 1992 году. Уверен, что работа роспосольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений", — отметил он.
Путин добавил, что РФ будет активизировать сотрудничество с Буркина-Фасо в вопросах торговли, гражданской авиации, спорта и образования. По его мнению, товарооборот даже в российско-африканском измерении пока скромный, однако есть над чем работать. Глава государства также отметил, что ведётся сотрудничество и в правовой сфере. Кроме того, между РФ и Буркина-Фасо налажена коммуникация по вопросам международной повестки дня, заметен хороший уровень взаимодействия в Организации Объединённых Наций и других международных объединениях. Также президент РФ напомнил, что в начале июля кабмин выделил в фонд Всемирной продовольственной программы ООН десять миллионов долларов, из них два пойдёт на помощь Буркина-Фасо.
Ранее Лайф писал, что в столице Мали Бамако откроют Центр русского языка. Его создадут Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет языков и гуманитарных наук Мали.
LIFE / Павел Баранов