На полях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге гости из Нигерии спели гимн России на русском языке. Они отлично справились с этой сложной задачей, а их великолепное исполнение, где сегодня продолжаются мероприятия саммита, опубликовал журналист Павел Зарубин.

На полях саммита Россия – Африка в Петербурге гости из Нигерии исполнили гимн РФ. Видео © Telegram / Зарубин

На этих кадрах слышно, как исполняют припев члены делегации. Один из них в окружении других участников стоит у окна и управляет импровизированным хором.