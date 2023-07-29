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Опубликовано 29 июля 2023, 15:29

Гости из Африки спели в Петербурге гимн России

На полях саммита Россия – Африка в Петербурге гости из Нигерии исполнили гимн РФ

На полях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге гости из Нигерии спели гимн России на русском языке. Они отлично справились с этой сложной задачей, а их великолепное исполнение, где сегодня продолжаются мероприятия саммита, опубликовал журналист Павел Зарубин.

На полях саммита Россия – Африка в Петербурге гости из Нигерии исполнили гимн РФ. Видео © Telegram / Зарубин

На этих кадрах слышно, как исполняют припев члены делегации. Один из них в окружении других участников стоит у окна и управляет импровизированным хором.

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Также участники саммита из Африки остались в восторге от Петербурга, несмотря на не самую приятную погоду. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Telegram / Зарубин

Никита Осипов
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