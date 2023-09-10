Макрон назвал условие, при котором Франция выведет войска из Нигера

Франция не признаёт власть мятежников в Нигере, поэтому выведет войска оттуда лишь по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума. С таким заявлением выступил французский лидер Эмманюэль Макрон.

"Мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка, и мы не признаём легитимность заявлений мятежников. И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума", — заявил Макрон на полях саммита "Двадцатки" (G20) в Нью-Дели.