Макрон назвал условие, при котором Франция выведет войска из Нигера
Макрон: Франция только по просьбе свергнутого Базума выведет войска из Нигера
Франция не признаёт власть мятежников в Нигере, поэтому выведет войска оттуда лишь по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума. С таким заявлением выступил французский лидер Эмманюэль Макрон.
"Мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка, и мы не признаём легитимность заявлений мятежников. И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума", — заявил Макрон на полях саммита "Двадцатки" (G20) в Нью-Дели.
Напомним, в конце июля в Нигере произошёл военный переворот, по результатам которого был свергнут президент Мохамед Базум. Новые власти денонсировали военные соглашения с Парижем, а также запретили поставлять стране уран и золото и потребовали её посла покинуть государство. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в свою очередь признала бессилие военных республики в Нигере. А новый премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн сообщил, что власти ведут переговоры по выводу войск.
ТАСС / Zuma