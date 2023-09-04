Париж признал бессилие французских военных в Нигере
Глава МИД Франции: Войска в Нигере де-факто не могут выполнять свою миссию
Французские войска, дислоцированные в Нигере, фактически не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом и обучению местных военных. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde.
"Наши войска находятся там по требованию властей Нигера для их поддержки в борьбе с вооружёнными террористическими группировками, а также с целью обучения. На данный момент эта миссия не может более выполняться, потому что де-факто мы более не имеем совместных с нигерийскими военными операций", — заявила политик.
Вместе с этим она пояснила, что посол Франции в африканской республике Сильвен Итте, которого суд Нигера постановил выслать из страны, будет продолжать на данной территории свою деятельность и сможет противостоять давлению мятежников.
Напомним, в конце июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, после чего денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на это государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовят вторжение для восстановления прежней власти, так как их переговоры с новой нигерской властью провалились.
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