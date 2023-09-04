Париж признал бессилие французских военных в Нигере

Французские войска, дислоцированные в Нигере, фактически не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом и обучению местных военных. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde.

"Наши войска находятся там по требованию властей Нигера для их поддержки в борьбе с вооружёнными террористическими группировками, а также с целью обучения. На данный момент эта миссия не может более выполняться, потому что де-факто мы более не имеем совместных с нигерийскими военными операций", — заявила политик.