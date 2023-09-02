Регион

Уведомления отключены

2 сентября, 10:03

Министры обороны Франции и США высказались за дипломатическое решение конфликта в Нигере

В Пентагоне заявили, что США и Франция ищут дипломатическое решение для Нигера

Министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявили о желании найти дипломатический выход из создавшейся ситуации в Нигере. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министр и министр разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость продолжения взаимодействия с нигерцами и региональными африканскими партнёрами", отмечается в заявлении.

Остин и Лекорню пришли к такому мнению в ходе телефонных переговоров. Они согласились, что следует продолжать сотрудничество, возникшее благодаря "многолетним отношениям между США и Францией в сфере обороны и безопасности".

Власти Нигера заявили о приостановке деятельности международных организаций

Власти Нигера заявили о приостановке деятельности международных организаций

Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Базума и почти сразу денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. 12 августа представители ЭКОВАС заявили, что у них есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны. Мятежники разрешили ЭКОВАС проверить условия содержания свергнутого президента Нигера. Недавно стало известно, что Базум и его семья заболели малярией, находясь под стражей.

Обложка ©

Getty Image / Balima Boureima / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Нигер
  • США
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров