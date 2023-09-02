Министры обороны Франции и США высказались за дипломатическое решение конфликта в Нигере
В Пентагоне заявили, что США и Франция ищут дипломатическое решение для Нигера
Министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявили о желании найти дипломатический выход из создавшейся ситуации в Нигере. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Министр и министр разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость продолжения взаимодействия с нигерцами и региональными африканскими партнёрами", — отмечается в заявлении.
Остин и Лекорню пришли к такому мнению в ходе телефонных переговоров. Они согласились, что следует продолжать сотрудничество, возникшее благодаря "многолетним отношениям между США и Францией в сфере обороны и безопасности".
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Базума и почти сразу денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. 12 августа представители ЭКОВАС заявили, что у них есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны. Мятежники разрешили ЭКОВАС проверить условия содержания свергнутого президента Нигера. Недавно стало известно, что Базум и его семья заболели малярией, находясь под стражей.
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