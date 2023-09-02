Министры обороны Франции и США высказались за дипломатическое решение конфликта в Нигере

Министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявили о желании найти дипломатический выход из создавшейся ситуации в Нигере. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министр и министр разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость продолжения взаимодействия с нигерцами и региональными африканскими партнёрами", — отмечается в заявлении.