Власти Нигера заявили о приостановке деятельности международных организаций

Пришедшие к власти в Нигере мятежники приостановили деятельность международных организаций в районах проведения военных операций. Такая информация оказалась в распоряжении Agence France-Presse.

Озвученное решение было принято Министерством внутренних дел африканского государства "в связи со сложившейся ситуацией в области безопасности". В ведомстве не уточнили, каких именно районов коснутся введённые ограничения.