Власти Нигера заявили о приостановке деятельности международных организаций
Пришедшие к власти в Нигере мятежники приостановили деятельность международных организаций в районах проведения военных операций. Такая информация оказалась в распоряжении Agence France-Presse.
Озвученное решение было принято Министерством внутренних дел африканского государства "в связи со сложившейся ситуацией в области безопасности". В ведомстве не уточнили, каких именно районов коснутся введённые ограничения.
"МВД информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в Нигере, что их деятельность и передвижения в районах [военных] операций временно приостанавливается", — говорится в заявлении нигерийской стороны.
Ранее мятежники приняли решение разорвать все соглашения с Францией в сфере безопасности. Незадолго до этого президент Пятой республики Эмманюэль Макрон заявил о готовности Парижа поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере.
ТАСС / ISSIFOU DJIBO