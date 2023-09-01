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31 августа, 22:11

Власти Нигера заявили о приостановке деятельности международных организаций

Пришедшие к власти в Нигере мятежники приостановили деятельность международных организаций в районах проведения военных операций. Такая информация оказалась в распоряжении Agence France-Presse.

Озвученное решение было принято Министерством внутренних дел африканского государства "в связи со сложившейся ситуацией в области безопасности". В ведомстве не уточнили, каких именно районов коснутся введённые ограничения.

"МВД информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в Нигере, что их деятельность и передвижения в районах [военных] операций временно приостанавливается", — говорится в заявлении нигерийской стороны.

ЭКОВАС предложило мятежникам в Нигере секретную сделку

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Ранее мятежники приняли решение разорвать все соглашения с Францией в сфере безопасности. Незадолго до этого президент Пятой республики Эмманюэль Макрон заявил о готовности Парижа поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере.

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ТАСС / ISSIFOU DJIBO

Илья Пушкарев
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