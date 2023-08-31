ЭКОВАС предложило мятежникам в Нигере секретную сделку
AFP: ЭКОВАС предложило мятежным военным Нигера 9-месячный переходный период
Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), президент Нигерии Бола Тинубу сделал мятежным военным в Нигере предложение о создании переходного периода длиной в девять месяцев, сообщает AFP.
Информации о деталях сделанного предложения нет. Тинубу заявил, что ЭКОВАС не станет смягчать наложенные на Нигер санкции, пока не увидит положительных движений навстречу от захвативших власть в стране военных.
Как уже сообщал Лайф, в конце июля президента Нигера Мохамеда Базума свергли военные и денонсировали соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия в ЭКОВАС начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку их переговоры с новой нигерской властью не увенчались успехом. Вчера же Нигер разорвал соглашения с Францией по безопасности.
ТАСС / EPA / CHRISTIAN THOMPSON