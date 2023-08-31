ЭКОВАС предложило мятежникам в Нигере секретную сделку

Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), президент Нигерии Бола Тинубу сделал мятежным военным в Нигере предложение о создании переходного периода длиной в девять месяцев, сообщает AFP.

Информации о деталях сделанного предложения нет. Тинубу заявил, что ЭКОВАС не станет смягчать наложенные на Нигер санкции, пока не увидит положительных движений навстречу от захвативших власть в стране военных.