Свергнутый президент Нигера заразился малярией

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум, его супруга и сын заболели малярией, так как находятся в заключении в собственном доме, но условия там не самые лучшие. Об этом заявил назначенный им министр иностранных дел Хассуми Массуду.

"У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты, и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов. И у них проблемы со сном", — поделился он с испанской газетой Pais.