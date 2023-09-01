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1 сентября, 08:33

Свергнутый президент Нигера заразился малярией

Экс-глава МИД Нигера заявил, что свергнутый президент Базум заболел малярией

<p>Обложка © ТАСС / AP / Julia Nikhinson</p>

Обложка © ТАСС / AP / Julia Nikhinson

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум, его супруга и сын заболели малярией, так как находятся в заключении в собственном доме, но условия там не самые лучшие. Об этом заявил назначенный им министр иностранных дел Хассуми Массуду.

"У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты, и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов. И у них проблемы со сном", — поделился он с испанской газетой Pais.

Массуду уверен, что именно эти условия стали причиной заражения малярией. Однако, по его словам, Базум не теряет расположения духа и намерен выстоять в этот трудный период.

ЭКОВАС предложило мятежникам в Нигере секретную сделку

ЭКОВАС предложило мятежникам в Нигере секретную сделку

Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Базума и почти сразу денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. 12 августа представители ЭКОВАС заявили, что у них есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны. Мятежники разрешили ЭКОВАС проверить условия содержания свергнутого президента Нигера.

Татьяна Миссуми
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