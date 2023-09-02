Суд аннулировал дипломатическую карточку и визу посла Франции в Нигере
ANP: Суд Нигера издал постановление выслать из страны посла Франции Итте
Посол Франции в Нигере Сильвен Итте. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sylvain Itté
Суд Нигера постановил выслать из страны посла Франции Сильвена Итте. Об этом сообщило Нигерское агентство печати (ANP).
"Суд в ответ на ходатайство новых властей принял постановление в пятницу, 1 сентября, о высылке бывшего посла Франции в Нигере Сильвена Итте", — говорится в сообщении агентства.
Поскольку французский дипломат не покинул страну в течение предоставленных ему для этого 48 часов, его дипломатическую карточку и визу аннулировали, отныне его дальнейшее пребывание в Нигере противоречит закону, говорится в сообщении властей, на которое ссылается агентство. Также Итте лишили всех посольских привилегий и дипломатического иммунитета согласно Венской конвенции.
Напомним, французского посла Сильвена Итте лишили дипломатической неприкосновенности в Нигере 31 августа. Полиция получила приказ принять все необходимые меры для того, чтобы выслать главу французского диппредставительства из страны.