Суд аннулировал дипломатическую карточку и визу посла Франции в Нигере

Суд Нигера постановил выслать из страны посла Франции Сильвена Итте. Об этом сообщило Нигерское агентство печати (ANP).

"Суд в ответ на ходатайство новых властей принял постановление в пятницу, 1 сентября, о высылке бывшего посла Франции в Нигере Сильвена Итте", — говорится в сообщении агентства.

Поскольку французский дипломат не покинул страну в течение предоставленных ему для этого 48 часов, его дипломатическую карточку и визу аннулировали, отныне его дальнейшее пребывание в Нигере противоречит закону, говорится в сообщении властей, на которое ссылается агентство. Также Итте лишили всех посольских привилегий и дипломатического иммунитета согласно Венской конвенции.