Названы маршруты вывода французских войск из Нигера
AFP: Часть французского контингента может быть выведена из Нигера
Часть находящегося в Нигере французского военного контингента может быть выведена из страны, пишет AFP. Причиной называется "политический тупик" между Парижем и Ниамеем.
"По причине политического тупика между Парижем и Ниамеем определённая часть людских и материальных ресурсов, задействованных в борьбе с терроризмом, может быть выведена из Нигера", — говорится в материале.
Так, военнослужащие могут покинуть Нигер через соседний Бенин, а уже оттуда отправиться во Францию или Чад, где находится штаб французских сил в Сахельском регионе, а также другие регионы, в которых присутствуют джихадисты. На данный же момент, указывает агентство, контингент де-факто не принимает участие в операциях с нигерской армией. По словам источников, вопрос о числе солдат, подлежащих выводу, остаётся открытым.
Кроме того, некоторые приближённые к президенту Франции Эмманюэлю Макрону просят военных, выступающих за сохранение присутствия страны в Западной Африке, пересмотреть свою позицию и указывают на небольшой оборот торговли между регионом и Францией.
Напомним, в конце июля в Нигере произошёл военный переворот, по результатам которого был свергнут президент Мохамед Базум. Новые власти денонсировали военные соглашения с Парижем, а также запретили поставлять стране уран и золото и потребовали её посла покинуть государство. Как отметила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, контингент, находящийся в Нигере, фактически не может выполнять свои обязанности по борьбе с терроризмом и обучению местных военных. Кроме того, новый премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн сообщил, что власти ведут переговоры по выводу войск.
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