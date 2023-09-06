Названы маршруты вывода французских войск из Нигера

Часть находящегося в Нигере французского военного контингента может быть выведена из страны, пишет AFP. Причиной называется "политический тупик" между Парижем и Ниамеем.

"По причине политического тупика между Парижем и Ниамеем определённая часть людских и материальных ресурсов, задействованных в борьбе с терроризмом, может быть выведена из Нигера", — говорится в материале.

Так, военнослужащие могут покинуть Нигер через соседний Бенин, а уже оттуда отправиться во Францию или Чад, где находится штаб французских сил в Сахельском регионе, а также другие регионы, в которых присутствуют джихадисты. На данный же момент, указывает агентство, контингент де-факто не принимает участие в операциях с нигерской армией. По словам источников, вопрос о числе солдат, подлежащих выводу, остаётся открытым.