Назначенный мятежниками премьер Нигера заявил о переговорах по выводу сил Франции
Новый премьер Нигера Зейн: Ведутся переговоры о выводе из страны французских сил
В Нигере ведутся переговоры по вопросу скорейшего вывода из страны французских солдат. Об этом пишет AFP со ссылкой на назначенного мятежниками премьера Али Махамане Ламина Зейна.
По данным агентства, Зейн заявил о переговорах по вопросу вывода сил Франции из Нигера и указал на то, что сделать это военные должны в оперативном порядке. По его мнению, французские представители находятся на территории государства незаконно.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна признала, что французские войска, находящиеся в Нигере, фактически не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом и обучению местных военных. Это произошло после того, как в конце июля в Нигере был совершён военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, после чего денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото, а также потребовали отъезда посла из страны.
ТАСС / ISSFOU DJIBO