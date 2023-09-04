Назначенный мятежниками премьер Нигера заявил о переговорах по выводу сил Франции

В Нигере ведутся переговоры по вопросу скорейшего вывода из страны французских солдат. Об этом пишет AFP со ссылкой на назначенного мятежниками премьера Али Махамане Ламина Зейна.

По данным агентства, Зейн заявил о переговорах по вопросу вывода сил Франции из Нигера и указал на то, что сделать это военные должны в оперативном порядке. По его мнению, французские представители находятся на территории государства незаконно.