"Нас выгнали из Африки": Ле Пен раскритиковала Макрона за унижение в Нигере

"Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьёзный провал французской дипломатии", — заявила она.

Политик уверена, что у Макрона не было другого выбора, так как он неверно оценил ситуацию в африканской стране после переворота. По её мнению, французский президент посчитал, что ЭКОВАС вмешается и поможет приструнить мятежников, которые долго не удержат власть в Нигере. Но в итоге Макрона "прижали к стене, он не мог поступить по-другому, кроме как объявить о выводе войск", заключила Ле Пен.