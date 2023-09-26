"Нас выгнали из Африки": Ле Пен раскритиковала Макрона за унижение в Нигере
Ле Пен назвала провалом дипломатии унизительный вывод войск Франции из Нигера
Франция униженно покидает Нигер, что совершенно точно стало провалом внешней политики Парижа. Таким мнением поделилась лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
"Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьёзный провал французской дипломатии", — заявила она.
Политик уверена, что у Макрона не было другого выбора, так как он неверно оценил ситуацию в африканской стране после переворота. По её мнению, французский президент посчитал, что ЭКОВАС вмешается и поможет приструнить мятежников, которые долго не удержат власть в Нигере. Но в итоге Макрона "прижали к стене, он не мог поступить по-другому, кроме как объявить о выводе войск", заключила Ле Пен.
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Нигере Сильвена Итте и остальных сотрудников диппредставительства в Ниамее. Также президент объявил, что до конца года контингент французских войск будет выведен с территории Нигера из-за "нежелания" новой власти африканского государства сообща бороться с терроризмом.
Getty Images / AfrikImages / Daniel Buuma