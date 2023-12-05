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Нигер окончательно разорвал военное сотрудничество с ЕС

МИД Нигера сообщил о расторжении договора о пребывании миссии Евросоюза

5 декабря, 11:15
<p>Нигер окончательно разорвал военное сотрудничество с ЕС. Обложка © Getty Images / David Zorrakino</p>

Нигер окончательно разорвал военное сотрудничество с ЕС. Обложка © Getty Images / David Zorrakino

Новые власти Нигера аннулировали разрешение на размещение миссии Евросоюза в Ниамее, окончательно разорвав военные отношения с Брюсселем. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство африканской республики в аккаунте Национального совета по защите отечества в социальной сети Х.

"Имеем честь уведомить о денонсации договора между Республикой Нигер и Евросоюзом относительно статуса миссии EUCAP Sahel Niger, о чём предварительно уведомляем за шесть месяцев", — говорится в коммюнике.

Миссия Евросоюза EUCAP Sahel Niger была создана в 2012 году с декларируемой целью "усиления внутренней безопасности африканской республики и её возможностям противодействовать широкому спектру угроз". Европейские инспекторы обучали полицию, жандармерию и нацгвардию Нигера. Однако это никак не уберегло страну от военного переворота, который произошёл 27 июля, в результате президент Мохамед Базум был отстранён, а новым лидером стал лидер мятежников, бывший глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани.

Аналогичные события произошли в уходящем году и в Буркина-Фасо. Кстати, обе страны на днях уведомили о выходе из объединения G5 Sahel ("Сахельской пятёрки"), поскольку группа "с трудом достигает своих целей" в области достижений безопасности и развития.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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