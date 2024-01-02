В Кении зарезали участника Олимпиады Бенджамина Киплагата

В Кении найден убитым участник Олимпиады, легкоатлет из Уганды Бенджамин Киплагат. По данным The Sun, его тело было найдено в автомобиле со следами ножевых ранений.

Как пишет издание, тело 34-летнего спортсмена было найдено в автомобиле на парковке. Предварительно, ему нанесли ранение в шею и грудь. По информации Daily Monitor, полиция уже задержала двоих подозреваемых. Ими оказались "известные преступники".

Киплагат представлял Уганду на Олимпийских играх 2008 года. Спустя пять лет на Играх в Лондоне спортсмен вышел в финал, но был дисквалифицирован.