В Кении зарезали участника Олимпиады Бенджамина Киплагата
Тело участника Олимпиады Киплагата найдено с ножевыми ранениями в Кении
Легкоатлет из Уганды Бенджамин Киплагат (справа). Обложка © Getty Images / Hamish Blair
В Кении найден убитым участник Олимпиады, легкоатлет из Уганды Бенджамин Киплагат. По данным The Sun, его тело было найдено в автомобиле со следами ножевых ранений.
Как пишет издание, тело 34-летнего спортсмена было найдено в автомобиле на парковке. Предварительно, ему нанесли ранение в шею и грудь. По информации Daily Monitor, полиция уже задержала двоих подозреваемых. Ими оказались "известные преступники".
Киплагат представлял Уганду на Олимпийских играх 2008 года. Спустя пять лет на Играх в Лондоне спортсмен вышел в финал, но был дисквалифицирован.
Ранее в Якутске найден убитым певец Александр Васильев, известный как Alex Khan. Его убийца покончил с собой сразу после совершения преступления. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства и мотивы жестокой расправы.