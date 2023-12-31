Призёр Олимпиады арестован по подозрению в убийстве жены

Австралийский велогонщик, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Роан Деннис арестован полицией по подозрению в убийстве супруги. Об этом пишет местный портал News.

Как сообщил журналистам источник, Деннис управлял автомобилем, который сбил его супругу Мелиссу Хоскинс, тоже занимавшуюся велогонками. ДТП случилось накануне около дома супружеской четы в австралийском городе Аделаида. Женщина умерла в больнице. Свадьба пары состоялась в 2018 году, у супругов есть двое детей.