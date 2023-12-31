Призёр Олимпиады арестован по подозрению в убийстве жены
Известного велогонщика Денниса арестовали по подозрению в убийстве жены
Австралийский велогонщик Роан Деннис. Обложка © Wikipedia / Connor Mah
Австралийский велогонщик, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Роан Деннис арестован полицией по подозрению в убийстве супруги. Об этом пишет местный портал News.
Как сообщил журналистам источник, Деннис управлял автомобилем, который сбил его супругу Мелиссу Хоскинс, тоже занимавшуюся велогонками. ДТП случилось накануне около дома супружеской четы в австралийском городе Аделаида. Женщина умерла в больнице. Свадьба пары состоялась в 2018 году, у супругов есть двое детей.
Деннису 33 года, он завершил спортивную карьеру в феврале 2023 года. Велогонщик завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр в велоспорте на треке и шоссе. Кроме того, спортсмен шесть раз становился чемпионом мира.
А 12 декабря Лайф сообщал о том, что французского писателя Фредерика Бегбедера задержали в полицейском комиссариате города По на юге страны, он был взят под стражу. В полиции сразу обозначили, что дело не связано с наркотиками, но раскрывать подробности отказались. Позже стало известно, что причиной ареста Фредерика Бегбедера стало изнасилование. Вечером того же дня его отпустили после трёх часов допроса.