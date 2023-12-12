Писателя Фредерика Бегбедера задержали во Франции по таинственным причинам
France Bleu: Во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера
Писатель Фредерик Бегбедер. Обложка © ТАСС / Егор Желов
Известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержали в полицейском комиссариате города По на юге страны, он взят под стражу. Об этом говорится в материале радиостанции France Bleu.
"Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования", — цитирует радиостанция комментарий регионального прокурора Родольфа Жарри. Он отметил, что дело не связано с наркотиками, и добавил, что ведомства правосудия Франции пока не готовы предоставить дополнительной информации о задержании автора романов "Любовь живёт три года" и "99 франков".
Ранее Лайф рассказывал о том, что депутата на "разыскиваемом" Mercedes грубо задержал вооружённый патруль, несмотря на неприкосновенность. Сотрудники ДПС заявили ему, что иномарка объявлена в розыск в связи с уголовным делом.