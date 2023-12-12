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12 декабря, 14:35

Писателя Фредерика Бегбедера задержали во Франции по таинственным причинам

France Bleu: Во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера

<p>Писатель Фредерик Бегбедер. Обложка © ТАСС / Егор Желов</p>

Писатель Фредерик Бегбедер. Обложка © ТАСС / Егор Желов

Известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержали в полицейском комиссариате города По на юге страны, он взят под стражу. Об этом говорится в материале радиостанции France Bleu.

"Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования", цитирует радиостанция комментарий регионального прокурора Родольфа Жарри. Он отметил, что дело не связано с наркотиками, и добавил, что ведомства правосудия Франции пока не готовы предоставить дополнительной информации о задержании автора романов "Любовь живёт три года" и "99 франков".

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Юрий Лысенко
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