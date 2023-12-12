Писателя Фредерика Бегбедера задержали во Франции по таинственным причинам

Известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержали в полицейском комиссариате города По на юге страны, он взят под стражу. Об этом говорится в материале радиостанции France Bleu.

"Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования", — цитирует радиостанция комментарий регионального прокурора Родольфа Жарри. Он отметил, что дело не связано с наркотиками, и добавил, что ведомства правосудия Франции пока не готовы предоставить дополнительной информации о задержании автора романов "Любовь живёт три года" и "99 франков".