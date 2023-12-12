Депутата на "разыскиваемом" Mercedes грубо задержал вооружённый патруль, несмотря на неприкосновенность

Зампред Комитета по финансовому рынку, депутат Госдумы Олег Савченко отправил жалобу в Генпрокуратуру после того, как полицейские его толкнули, а затем увезли в отдел, при этом напомнив ему об ответственности, которую он понесёт за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, история произошла ещё в конце октября, когда Савченко ехал за рулём своего Mercedes по проспекту Маршала Жукова. Его остановил патруль Росгвардии с мигалкой. Депутат показал свои автомобильные права и удостоверение депутата, сообщив сотрудникам, что спешит на пленарное заседание в Думу. В процессе к ситуации подключились подъехавшие сотрудники ДПС, которые заявили, что иномарка объявлена в розыск в связи с уголовным делом.

Тогда парламентарий попытался оставить им машину для выяснения всех обстоятельств, а сам не оставлял надежд успеть вовремя к началу пленарного заседания, но вооружённые сотрудники не дали ему прохода, по словам депутата, "ощутимо толкнули" и пригрозили последствиями, если не станет подчиняться. После этого Савченко доставили в отдел МВД России по району Хорошёво-Мнёвники, где продержали более часа, не объясняя ему причин задержания и пресекая все попытки покинуть отдел.

Отпустили задержанного спустя час с четвертью. Впоследствии оказалось, что никаких претензий к члену Госдумы у правоохранителей нет. Парламентарий отправил в Генпрокуратуру и ГУ МВД РФ по Москве обращения с просьбой рассмотреть случай нарушения его депутатской неприкосновенности. Согласно предварительной версии, ситуация произошла из-за того, что преступники пользовались дубликатом автомобильных номеров Савченко, чтобы скрыть свои следы, так авто депутата и попало в базу розыска.