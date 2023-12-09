В Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, его задержали

В Москве задержан подозреваемый, ранивший из травматического пистолета двух сотрудников Росгвардии. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.

"Подозреваемый задержан. Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Инцидент произошёл на улице Твардовского. Предварительно, вооружённый мужчина выстрелил в росгвардейцев в ходе бытового конфликта.