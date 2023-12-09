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9 декабря, 10:48

В Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, его задержали

В Москве задержан подозреваемый, ранивший двух сотрудников Росгвардии

В Москве задержан подозреваемый, ранивший из травматического пистолета двух сотрудников Росгвардии. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.

"Подозреваемый задержан. Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Инцидент произошёл на улице Твардовского. Предварительно, вооружённый мужчина выстрелил в росгвардейцев в ходе бытового конфликта.

Чересчур эпичная погоня со стрельбой раскрыла целую ОПГ с покрывавшими её полицейскими

Чересчур эпичная погоня со стрельбой раскрыла целую ОПГ с покрывавшими её полицейскими

Ранее Лайф сообщал, что в результате стрельбы на трассе в деревне Высокое Рязанской области погиб полицейский. По нашим данным, 47-летний местный житель открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые приехали к нему с обыском.

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ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Наталья Исакова
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