В Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, его задержали
В Москве задержан подозреваемый, ранивший двух сотрудников Росгвардии
В Москве задержан подозреваемый, ранивший из травматического пистолета двух сотрудников Росгвардии. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.
"Подозреваемый задержан. Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Инцидент произошёл на улице Твардовского. Предварительно, вооружённый мужчина выстрелил в росгвардейцев в ходе бытового конфликта.
Ранее Лайф сообщал, что в результате стрельбы на трассе в деревне Высокое Рязанской области погиб полицейский. По нашим данным, 47-летний местный житель открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые приехали к нему с обыском.
ТАСС / Ведомости / Максим Стулов