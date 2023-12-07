Чересчур эпичная погоня со стрельбой раскрыла целую ОПГ с покрывавшими её полицейскими

Обыски в выбогском отделе МВД Петербурга проходили из-за двух полицейских, которые покрывали банду "азербайджанских вымогателей". Причём, как пишет SHOT, вышли на правоохранителей после того, как те стали участниками эпичной погони с дракой, стрельбой и угнанным полицейским УАЗиком.

Ситуация, больше характерная для кинобоевиков, произошла в Выборгском районе вечером 21 ноября. В этот день у членов петербургской ОПГ созрел план: встретиться с двумя местными парнями под выдуманным предлогом и отобрать у них деньги. Так и получилось. Когда жертвы приехали на место встречи, их избили и прикарманили себе довольно крупную сумму.

На место тут же примчался полицейский УАЗ, однако, как утверждают потерпевшие, вместо того, чтобы скрутить бандитов, задержать полицейские начали их самих, в чём члены банды им активно помогали. В этот момент из парней допустил, что правоохранители могут быть ненастоящими, и, недолго думая, прыгнул за руль полицейского УАЗика и вдавил на газ.

Опешив от такой наглости, полицейские, которые всё же оказались настоящими, прыгнули в машины своих азербайджанских "коллег" и отправились в погоню, в ходе которой члены банды даже обстреляли "бобик" из травматов. В итоге спустя полчаса сбежавших потерпевших задержали и доставили в отдел МВД Выборгского района. Там им якобы предложили странный "компромисс": на них оформляется дело о хулиганстве, вымогатели быстро ремонтируют повреждённый в ходе погони УАЗик, после чего все обо всём благополучно забывают.

Так они и порешали, даже не догадываясь о том, что после всех этих событий сотрудниками и их связями с местной ОПГ заинтересовались в Управлении собственной безопасности и Следственном комитете. В итоге сегодня недобросовестных правоохранителей задержали, что уже подтвердили в МВД. В ведомстве также пояснили, что деньги от потерпевшего требовала бывшая сожительница – в качестве компенсации после размолвки, а членов банды она попросила помочь эту компенсацию выбить.