Главарь избивавшей людей в Петербурге группировки задержан в Азербайджане

Информацию о задержании Мамедова подтвердили в пресс-службе Азербайджанской диаспоры северной столицы. Как сообщила пресс-секретарь Городской общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области Рашада Оруджова, после появления информации о нападении в СМИ представителям организации удалось связаться с семьёй юноши.

О нападении на прохожих в Санкт-Петербурге стало известно несколько недель назад после появления в социальных сетях роликов избиений. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина по данному факту было возбуждено уголовное дело. Нападавшими в основном оказались выходцы из Азербайджана, которые избивали граждан в ТЦ и на улице. 16 октября был задержан самый активный участник "азербайджанской мафии" (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров. Суд заключил под стражу 11 нападавших, девять из которых несовершеннолетние.