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3 ноября, 00:43

Главарь избивавшей людей в Петербурге группировки задержан в Азербайджане

"Известия": Задержан организатор нападений на людей в Санкт-Петербурге Мамедов

<p>Турал Мамедов. Обложка © VK / Турал Мамедов</p>

Турал Мамедов. Обложка © VK / Турал Мамедов

Задержан организатор нападения на прохожих в Санкт-Петербурге Турал Мамедов. По данным газеты "Известия", его удалось поймать в Азербайджане.

Информацию о задержании Мамедова подтвердили в пресс-службе Азербайджанской диаспоры северной столицы. Как сообщила пресс-секретарь Городской общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области Рашада Оруджова, после появления информации о нападении в СМИ представителям организации удалось связаться с семьёй юноши.

"Родители приносили извинения всем жителям нашего города", — сообщила она.

Лидера банды треш-блогеров в скором времени ожидает депортация в Россию. Ранее Мамедова объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Активный участник "азербайджанской мафии" оправдался после задержания за избиение петербуржцев

Активный участник "азербайджанской мафии" оправдался после задержания за избиение петербуржцев

О нападении на прохожих в Санкт-Петербурге стало известно несколько недель назад после появления в социальных сетях роликов избиений. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина по данному факту было возбуждено уголовное дело. Нападавшими в основном оказались выходцы из Азербайджана, которые избивали граждан в ТЦ и на улице. 16 октября был задержан самый активный участник "азербайджанской мафии" (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров. Суд заключил под стражу 11 нападавших, девять из которых несовершеннолетние.

Оксана Попова
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