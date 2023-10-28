Организатор "азербайджанской мафии", избивавшей людей в Петербурге, объявлен в международный розыск

Турала Мамедова — организатора "азербайджанской мафии", которая избивала прохожих в Санкт-Петербурге — объявили в международный розыск и заочно арестовали. Об этом сообщили в городском ГСУ СК РФ.

Правоохранители проводят обыски для поиска соучастников нападавших на прохожих в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб

"Организатором противоправных действий является Турал Мамедов 2005 года рождения, который скрывается от органов следствия. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск", — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство" и "Возбуждение ненависти и вражды". Для поиска соучастников правоохранители обыскали спортивный клуб, а также один из заводов в Ленинградской области и несколько ресторанов, где нарушаются требования миграционного законодательства.