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28 октября, 14:13

Организатор "азербайджанской мафии", избивавшей людей в Петербурге, объявлен в международный розыск

Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

<p>Турал Мамедов. Обложка © VK / Турал Мамедов</p>

Турал Мамедов. Обложка © VK / Турал Мамедов

Турала Мамедова — организатора "азербайджанской мафии", которая избивала прохожих в Санкт-Петербурге — объявили в международный розыск и заочно арестовали. Об этом сообщили в городском ГСУ СК РФ.

Правоохранители проводят обыски для поиска соучастников нападавших на прохожих в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб

"Организатором противоправных действий является Турал Мамедов 2005 года рождения, который скрывается от органов следствия. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск", — отметили в ведомстве.

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Там уточнили, что уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство" и "Возбуждение ненависти и вражды". Для поиска соучастников правоохранители обыскали спортивный клуб, а также один из заводов в Ленинградской области и несколько ресторанов, где нарушаются требования миграционного законодательства.

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Как сообщал Лайф, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" после нападения на прохожих в Санкт-Петербурге. В основном нападавшие — выходцы из Азербайджана — избивали людей в торговых центрах и возле метро. 16 октября сообщалось, что был задержан самый активный участник "азербайджанской мафии" (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров. Суд заключил под стражу 11 нападавших, девять из которых несовершеннолетние.

Никита Осипов
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