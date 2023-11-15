Главаря "азербайджанской мафии" экстрадировали в Россию, ему грозит до 13 лет колонии
Азербайджан выдал России обвиняемого в нападениях на людей в Петербурге
18-летнего Турала Мамедова — главаря "азербайджанской мафии", которая нападала на жителей Санкт-Петербурга, — экстрадировали в Россию. Как уточнили в Генпрокуратуре, его задержали на территории Азербайджана, после чего было принято решение о выдаче лидера банды в РФ.
18-летний Турал Мамедов в сопровождении сотрудников ФСИН. Видео © Telegram / Генпрокуратура России
"По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности по статьям "Хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам, группой лиц" и "Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды группы лиц по признакам национальности", — отметили в Генпрокуратуре РФ.
В Генпрокуратуре РФ напомнили, что Мамедов скрывался от правоохранителей, он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Отметим, что в России Мамедову грозит до 13 лет колонии.
Напомним, о нападении на прохожих в Санкт-Петербурге стало известно в октябре после появления в соцсетях роликов избиений местных жителей. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина по данному факту было возбуждено уголовное дело. Нападавшими в основном оказались выходцы из Азербайджана, которые избивали граждан в ТЦ и на улице. 16 октября был задержан самый активный участник "азербайджанской мафии" (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров. Суд заключил под стражу 11 нападавших, девять из которых несовершеннолетние.
Telegram / Генпрокуратура России