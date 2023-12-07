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7 декабря, 13:24

Обыски проходят в отделе МВД в Петербурге по делу "азербайджанских вымогателей"

Управление собственной безопасности и сотрудники ГСУ СК нагрянули в 59-й отдел МВД Выборгского района в Петербурге по делу о покровительстве этнической группировки. СОБР проводит обыски в здании, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, силовики заявились в отделение по делу банды "азербайджанских вымогателей". Как считает следствие, их могли крышевать некоторые сотрудники полиции.

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Мигрантские забавы: Кто в России избивает школьников по национальному признаку

Ранее Лайф рассказывал, как члены банды нападали на прохожих в Петербурге, местные выкладывали ролики с избиениями людей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Нападавшими в основном оказались выходцы из Азербайджана. 3 ноября главарь группировки был задержан в республике, а 15-го числа его экстрадировали в Россию, где ему грозит до 13 лет колонии. Подробнее о нём и его банде — в материале Лайфа.

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Николь Вербер
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