Задержанного за изнасилование Фредерика Бегбедера отпустили после трёх часов допроса

Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера, которого утром задержали из-за обвинения в изнасиловании. Об этом говорится в материале радиостанции France Info, которая ссылается на источник в правоохранительных органах.

На допросе, который длился в течение нескольких часов, литератор отверг все правонарушения, которые ему вменялись. Впрочем, поскольку задержали его в рамках предварительного следствия, фактически никаких обвинений Бегбедеру не предъявляли.

По словам источника радиостанции, причиной для задержания стало заявление оставшейся анонимной женщины, которая обвинила писателя в совершённом над ней сексуальном насилии. Жалобу правоохранителям она направила ещё летом. По словам обвинительницы, между ней и Бегбедером действительно были сексуальные отношения и, когда они встретились в отеле в первый раз, их близость случилась по обоюдному согласию. Однако она не давала своего согласия писателю на второй раз, который случился тем же вечером.