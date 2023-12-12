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12 декабря, 18:44

Задержанного за изнасилование Фредерика Бегбедера отпустили после трёх часов допроса

FI: Полиция Франция отпустила из-под стражи писателя Бегбедера

<p>Фредерик Бегбедер. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / JFpG</p>

Фредерик Бегбедер. Обложка © Wikipedia / JFpG

Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера, которого утром задержали из-за обвинения в изнасиловании. Об этом говорится в материале радиостанции France Info, которая ссылается на источник в правоохранительных органах.

На допросе, который длился в течение нескольких часов, литератор отверг все правонарушения, которые ему вменялись. Впрочем, поскольку задержали его в рамках предварительного следствия, фактически никаких обвинений Бегбедеру не предъявляли.

По словам источника радиостанции, причиной для задержания стало заявление оставшейся анонимной женщины, которая обвинила писателя в совершённом над ней сексуальном насилии. Жалобу правоохранителям она направила ещё летом. По словам обвинительницы, между ней и Бегбедером действительно были сексуальные отношения и, когда они встретились в отеле в первый раз, их близость случилась по обоюдному согласию. Однако она не давала своего согласия писателю на второй раз, который случился тем же вечером.

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Напомним, сегодня стало известно, что Бегбедера задержали в полицейском комиссариате города По на юге страны, он был взят под стражу. В полиции сразу обозначили, что дело не связано с наркотиками, но раскрывать подробности отказались. Позже стало известно, что причиной ареста Фредерика Бегбедера стало изнасилование.

Юрий Лысенко
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