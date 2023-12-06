Звезда "Дома-2" обвинила спасителя в изнасиловании за отказ подбросить бывшему наркотики после секса

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Салибекова заявила, что была изнасилована. Вину за надругательство экс-резидентка телестройки повесила на мужчину, который спас её с тремя детьми после ДТП. Сам Аганес объявил происходящее клеветой и местью, сообщил Mash.

С Салибековой он впервые познакомился в октябре этого года, когда помог звезде "Дома-2" вытащить машину из ночного кювета. Тогда Аганес не только вызвал эвакуатор, но и отвёз девушку с детьми в отель. Между ними произошла близость. После незнакомец получил от экс-резидентки необычное предложение. Она попросила подставить своего бывшего супруга Тиграна, подбросив тому наркотики. Однако идти на такой шаг мужчина отказался, чем серьёзно разозлил новую спутницу.

Юлия пригрозила своему спасителю обвинением в изнасиловании и спустя месяц написала на него заявление. В результате уже судимый ранее Аганес лишился работы и оказался в шаге от нового срока. Мужчина подал встречное заявление в СК, из доказательств у него — голосовое сообщение от Салибековой с угрозами. В непростой ситуации его поддержал бывший муж экс-резидентки Тигран.