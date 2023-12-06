Регион

Уведомления отключены

6 декабря, 19:04

Звезда "Дома-2" обвинила спасителя в изнасиловании за отказ подбросить бывшему наркотики после секса

Mash: Экс-участница "Дома-2" Салибекова обвинила спасителя в изнасиловании

<p>Экс-участница "Дома-2" Юлия Салибекова обвинила незнакомца в изнасиловании. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / salibekova / T.me / <a href="https://t.me/breakingmash/49976?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Экс-участница "Дома-2" Юлия Салибекова обвинила незнакомца в изнасиловании. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / salibekova / T.me / Mash

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Салибекова заявила, что была изнасилована. Вину за надругательство экс-резидентка телестройки повесила на мужчину, который спас её с тремя детьми после ДТП. Сам Аганес объявил происходящее клеветой и местью, сообщил Mash.

С Салибековой он впервые познакомился в октябре этого года, когда помог звезде "Дома-2" вытащить машину из ночного кювета. Тогда Аганес не только вызвал эвакуатор, но и отвёз девушку с детьми в отель. Между ними произошла близость. После незнакомец получил от экс-резидентки необычное предложение. Она попросила подставить своего бывшего супруга Тиграна, подбросив тому наркотики. Однако идти на такой шаг мужчина отказался, чем серьёзно разозлил новую спутницу.

Юлия пригрозила своему спасителю обвинением в изнасиловании и спустя месяц написала на него заявление. В результате уже судимый ранее Аганес лишился работы и оказался в шаге от нового срока. Мужчина подал встречное заявление в СК, из доказательств у него — голосовое сообщение от Салибековой с угрозами. В непростой ситуации его поддержал бывший муж экс-резидентки Тигран.

Потерял сознание: Участник "Дома-2" хотел помириться с девушкой, но был жёстко избит прямо во время съёмок

Потерял сознание: Участник "Дома-2" хотел помириться с девушкой, но был жёстко избит прямо во время съёмок

А двумя днями ранее в скандал угодил ещё один бывший участник телестройки — Даниэль Чистов. Мужчина не смог совладать со шлагбаумом около дома и сломал барьер.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Дом-2
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров