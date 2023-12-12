Любовь живёт один день: Причиной ареста Фредерика Бегбедера стало изнасилование

Девушка подала заявление ещё летом. По её словам, между ней и писателем были сексуальные отношения. Девушка утверждает, что в первый раз на встрече в отеле у них была интимная связь по обоюдному согласию, но тем же вечером он принудил её к близости уже без согласия.