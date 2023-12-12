Любовь живёт один день: Причиной ареста Фредерика Бегбедера стало изнасилование
Писатель Фредерик Бегбедер задержан из-за обвинения в изнасиловании
Писатель Фредерик Бегбедер. Обложка © Getty Images / David Wolff-Patrick
Известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержали из-за поданной против него жалобы об изнасиловании, рассказала радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции.
Девушка подала заявление ещё летом. По её словам, между ней и писателем были сексуальные отношения. Девушка утверждает, что в первый раз на встрече в отеле у них была интимная связь по обоюдному согласию, но тем же вечером он принудил её к близости уже без согласия.
Сегодня стало известно, что Бегбедера задержали в полицейском комиссариате города По на юге страны, он был взят под стражу. В полиции сразу обозначили, что дело не связано с наркотиками, но раскрывать подробности отказались.