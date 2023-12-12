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12 декабря, 15:42

Любовь живёт один день: Причиной ареста Фредерика Бегбедера стало изнасилование

Писатель Фредерик Бегбедер задержан из-за обвинения в изнасиловании

<p>Писатель Фредерик Бегбедер. Обложка © Getty Images / David Wolff-Patrick</p>

Писатель Фредерик Бегбедер. Обложка © Getty Images / David Wolff-Patrick

Известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержали из-за поданной против него жалобы об изнасиловании, рассказала радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции.

Девушка подала заявление ещё летом. По её словам, между ней и писателем были сексуальные отношения. Девушка утверждает, что в первый раз на встрече в отеле у них была интимная связь по обоюдному согласию, но тем же вечером он принудил её к близости уже без согласия.

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Сегодня стало известно, что Бегбедера задержали в полицейском комиссариате города По на юге страны, он был взят под стражу. В полиции сразу обозначили, что дело не связано с наркотиками, но раскрывать подробности отказались.

Александра Мышляева
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