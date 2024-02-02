Частично обрушилась кровля: Мощный пожар возник в колонии под Пермью

Крупный пожар возник в исправительной колонии № 9 в Соликамске. По данным SHOT , огонь охватил площадь 1200 квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля. На месте работают спасатели.

Пожар начался в мебельном цехе. В тот момент там работал один заключённый, он успел выбежать на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет. Экспертам предстоит выяснить, имел ли место поджог.