Частично обрушилась кровля: Мощный пожар возник в колонии под Пермью
SHOT: Пожар на площади 1200 квадратных метров произошёл в колонии в Соликамске
Крупный пожар возник в исправительной колонии № 9 в Соликамске. По данным SHOT, огонь охватил площадь 1200 квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля. На месте работают спасатели.
Пожар на площади 1200 квадратных метров разгорелся в ИК-9 в Соликамске. Видео © SHOT
Пожар начался в мебельном цехе. В тот момент там работал один заключённый, он успел выбежать на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет. Экспертам предстоит выяснить, имел ли место поджог.
Ранее в Мурманске загорелся цех по производству консервов, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.