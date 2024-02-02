Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 10:37

Частично обрушилась кровля: Мощный пожар возник в колонии под Пермью

SHOT: Пожар на площади 1200 квадратных метров произошёл в колонии в Соликамске

Крупный пожар возник в исправительной колонии № 9 в Соликамске. По данным SHOT, огонь охватил площадь 1200 квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля. На месте работают спасатели.

Пожар на площади 1200 квадратных метров разгорелся в ИК-9 в Соликамске. Видео © SHOT

Пожар начался в мебельном цехе. В тот момент там работал один заключённый, он успел выбежать на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет. Экспертам предстоит выяснить, имел ли место поджог.

Крупный пожар охватил мясное предприятие в Подмосковье
Крупный пожар охватил мясное предприятие в Подмосковье

Ранее в Мурманске загорелся цех по производству консервов, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров