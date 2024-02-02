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1 февраля, 21:14

Сильнейший пожар охватил цех рыбоперерабатывающего завода в Мурманске

МЧС: Цех рыбоперерабатывающего завода горит в Мурманске на площади 800 "квадратов"

Цех рыбоперерабатывающего завода горит в Мурманске на площади 800 "квадратов". Обложка © t.me / Мурманск ДТП ЧП

Цех рыбоперерабатывающего завода горит в Мурманске на площади 800 "квадратов". Обложка © t.me / Мурманск ДТП ЧП

Сильнейший пожар охватил цех рыбоперерабатывающего завода на улице Александра Невского в Мурманске. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Сильнейший пожар охватил цех рыбоперерабатывающего завода в Мурманске. Видео © t.me / Мурманск ДТП ЧП

"Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли", — сообщили в МЧС и уточнили, что пожар охватил цех по производству консервов.

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Ранее в подмосковном городе Пушкино загорелось здание мясного предприятия. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, его причины неизвестны.

Оксана Попова
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