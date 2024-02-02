Сильнейший пожар охватил цех рыбоперерабатывающего завода в Мурманске
МЧС: Цех рыбоперерабатывающего завода горит в Мурманске на площади 800 "квадратов"
Цех рыбоперерабатывающего завода горит в Мурманске на площади 800 "квадратов". Обложка © t.me / Мурманск ДТП ЧП
Сильнейший пожар охватил цех рыбоперерабатывающего завода на улице Александра Невского в Мурманске. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
Сильнейший пожар охватил цех рыбоперерабатывающего завода в Мурманске. Видео © t.me / Мурманск ДТП ЧП
"Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли", — сообщили в МЧС и уточнили, что пожар охватил цех по производству консервов.
Ранее в подмосковном городе Пушкино загорелось здание мясного предприятия. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, его причины неизвестны.