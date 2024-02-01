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1 февраля, 17:40

Крупный пожар охватил мясное предприятие в Подмосковье

В подмосковном Пушкино загорелось здание мясного предприятия на 1000 квадратов

Горящее здание предприятия по производству мяса в подмосковном Пушкино. Обложка © Telegram / МЧС России

Горящее здание предприятия по производству мяса в подмосковном Пушкино. Обложка © Telegram / МЧС России

В подмосковном Пушкино загорелось здание мясного предприятия. По данным МЧС, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, при этом огонь может перейти на соседние дома.

Горящее здание предприятия по производству мяса в подмосковном Пушкино. Видео © Telegram / МЧС России

"Горит административное здание на территории мясного предприятия в городе Пушкино, на улице Соколовской. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что сейчас на месте работают 56 сотрудников и 20 единиц техники. На опубликованном МЧС видео запечатлена работа пожарных, видно, что огонь стремительно распространятся по территории.

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Ранее Лайф писал, что крупный пожар охватил склад для хранения обуви во Владимирской области. Информация о пострадавших не поступала.

Никита Осипов
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