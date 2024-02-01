Крупный пожар охватил мясное предприятие в Подмосковье
В подмосковном Пушкино загорелось здание мясного предприятия на 1000 квадратов
Горящее здание предприятия по производству мяса в подмосковном Пушкино. Обложка © Telegram / МЧС России
В подмосковном Пушкино загорелось здание мясного предприятия. По данным МЧС, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, при этом огонь может перейти на соседние дома.
Горящее здание предприятия по производству мяса в подмосковном Пушкино. Видео © Telegram / МЧС России
"Горит административное здание на территории мясного предприятия в городе Пушкино, на улице Соколовской. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", — сообщили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что сейчас на месте работают 56 сотрудников и 20 единиц техники. На опубликованном МЧС видео запечатлена работа пожарных, видно, что огонь стремительно распространятся по территории.
Ранее Лайф писал, что крупный пожар охватил склад для хранения обуви во Владимирской области. Информация о пострадавших не поступала.