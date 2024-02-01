Крупный пожар охватил мясное предприятие в Подмосковье

В подмосковном Пушкино загорелось здание мясного предприятия. По данным МЧС, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, при этом огонь может перейти на соседние дома.

Горящее здание предприятия по производству мяса в подмосковном Пушкино. Видео © Telegram / МЧС России

"Горит административное здание на территории мясного предприятия в городе Пушкино, на улице Соколовской. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что сейчас на месте работают 56 сотрудников и 20 единиц техники. На опубликованном МЧС видео запечатлена работа пожарных, видно, что огонь стремительно распространятся по территории.