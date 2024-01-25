В Красноярском крае тушат полыхающий цех по производству аэрокатеров

В цеху по производству аэролодок в Красноярском крае вспыхнул пожар. Возгорание распространилось на площадь свыше 1700 квадратных метров. Из здания спаслись 40 человек. К тушению огня привлекли 27 пожарных. На текущий момент никто не пострадал. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в цеху по производству аэролодок в селе Еловое Красноярского края. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, воспламенившееся предприятие в селе Еловое Емельяновского района является собственностью компании "Аллигатор", которая занимается изготовлением плоскодонных водных катеров с надувными и твёрдыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость таких лодок может достигать 4,4 миллиона рублей. Владельцы уже начали оценивать ущерб, а эксперты приступили к расследованию причин случившегося и опрашивают рабочих, что были на смене.