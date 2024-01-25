Регион

Уведомления отключены

25 января, 07:26

В Красноярском крае тушат полыхающий цех по производству аэрокатеров

SHOT: В Красноярском крае произошёл пожар в цеху по производству аэролодок

В цеху по производству аэролодок в Красноярском крае вспыхнул пожар. Возгорание распространилось на площадь свыше 1700 квадратных метров. Из здания спаслись 40 человек. К тушению огня привлекли 27 пожарных. На текущий момент никто не пострадал. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в цеху по производству аэролодок в селе Еловое Красноярского края. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, воспламенившееся предприятие в селе Еловое Емельяновского района является собственностью компании "Аллигатор", которая занимается изготовлением плоскодонных водных катеров с надувными и твёрдыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость таких лодок может достигать 4,4 миллиона рублей. Владельцы уже начали оценивать ущерб, а эксперты приступили к расследованию причин случившегося и опрашивают рабочих, что были на смене.

МЧС: Всего пять глотков едкого дыма при пожаре смертельны
МЧС: Всего пять глотков едкого дыма при пожаре смертельны

А в ночь на 25 января произошло возгорание на территории нефтебазы в Туапсе. Огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива. Пострадавших в результате возгорания нет. Утром стало известно о том, что возгорание полностью ликвидировано.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров