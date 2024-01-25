В Красноярском крае тушат полыхающий цех по производству аэрокатеров
SHOT: В Красноярском крае произошёл пожар в цеху по производству аэролодок
В цеху по производству аэролодок в Красноярском крае вспыхнул пожар. Возгорание распространилось на площадь свыше 1700 квадратных метров. Из здания спаслись 40 человек. К тушению огня привлекли 27 пожарных. На текущий момент никто не пострадал. Об этом сообщает SHOT.
Пожар в цеху по производству аэролодок в селе Еловое Красноярского края. Видео © t.me / SHOT
По информации канала, воспламенившееся предприятие в селе Еловое Емельяновского района является собственностью компании "Аллигатор", которая занимается изготовлением плоскодонных водных катеров с надувными и твёрдыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость таких лодок может достигать 4,4 миллиона рублей. Владельцы уже начали оценивать ущерб, а эксперты приступили к расследованию причин случившегося и опрашивают рабочих, что были на смене.
А в ночь на 25 января произошло возгорание на территории нефтебазы в Туапсе. Огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива. Пострадавших в результате возгорания нет. Утром стало известно о том, что возгорание полностью ликвидировано.
t.me / SHOT