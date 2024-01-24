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24 января, 08:14

МЧС: Всего пять глотков едкого дыма при пожаре смертельны

Во время пожара нельзя возвращаться в объятое пламенем жильё за вещами, ценностями и документами. Фото © freepik

Во время пожара нельзя возвращаться в объятое пламенем жильё за вещами, ценностями и документами. Фото © freepik

Россиянка погибла от угарного газа, вернувшись в горящий дом за фотоальбомом. Об этом рассказала пресс-служба МЧС в среду, 24 января. Спасатели посетовали, что во время пожара люди часто возвращаются в объятое пламенем жильё за вещами, ценностями и документами, подвергая свою жизнь реальной опасности.

"Всего пять глотков едкого дыма смертельны. Температура на пожаре достигает нескольких сотен градусов. При таких условиях назад пути уже не будет", — сообщается в аккаунте ведомства в Telegram.

В МЧС также перечислили алгоритм действий при пожаре, который поможет сохранить самое главное — жизнь и здоровье людей.

  • Позвоните в пожарную охрану по номерам 101 или 112, сообщите свой точный адрес.
  • Если нет угрозы жизни и здоровью, воспользуйтесь огнетушителем.
  • Не открывайте окна и дверь: от притока воздуха огонь разгорается ещё сильнее.
  • Выходите из помещения на улицу строго по лестнице, пользоваться лифтом запрещено.
  • Старайтесь дышать через влажную ткань.
  • Не мешайте работе огнеборцам МЧС России.
  • Помните, что пожар — не место для селфи.
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Ранее Лайф сообщал, что при пожаре из-за взрыва газовоза в Улан-Баторе погибло шесть человек. Трагедия случилась из-за столкновения на перекрёстке грузовика с газом и легкового автомобиля. А в Южно-Сахалинске ликвидировали пожар в приюте для животных "Пёс и кот". Удалось спасти около 360 питомцев.

Марина Калегина
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