МЧС: Всего пять глотков едкого дыма при пожаре смертельны

Россиянка погибла от угарного газа, вернувшись в горящий дом за фотоальбомом. Об этом рассказала пресс-служба МЧС в среду, 24 января. Спасатели посетовали, что во время пожара люди часто возвращаются в объятое пламенем жильё за вещами, ценностями и документами, подвергая свою жизнь реальной опасности.