МЧС: Всего пять глотков едкого дыма при пожаре смертельны
Во время пожара нельзя возвращаться в объятое пламенем жильё за вещами, ценностями и документами. Фото © freepik
Россиянка погибла от угарного газа, вернувшись в горящий дом за фотоальбомом. Об этом рассказала пресс-служба МЧС в среду, 24 января. Спасатели посетовали, что во время пожара люди часто возвращаются в объятое пламенем жильё за вещами, ценностями и документами, подвергая свою жизнь реальной опасности.
"Всего пять глотков едкого дыма смертельны. Температура на пожаре достигает нескольких сотен градусов. При таких условиях назад пути уже не будет", — сообщается в аккаунте ведомства в Telegram.
В МЧС также перечислили алгоритм действий при пожаре, который поможет сохранить самое главное — жизнь и здоровье людей.
- Позвоните в пожарную охрану по номерам 101 или 112, сообщите свой точный адрес.
- Если нет угрозы жизни и здоровью, воспользуйтесь огнетушителем.
- Не открывайте окна и дверь: от притока воздуха огонь разгорается ещё сильнее.
- Выходите из помещения на улицу строго по лестнице, пользоваться лифтом запрещено.
- Старайтесь дышать через влажную ткань.
- Не мешайте работе огнеборцам МЧС России.
- Помните, что пожар — не место для селфи.
Ранее Лайф сообщал, что при пожаре из-за взрыва газовоза в Улан-Баторе погибло шесть человек. Трагедия случилась из-за столкновения на перекрёстке грузовика с газом и легкового автомобиля. А в Южно-Сахалинске ликвидировали пожар в приюте для животных "Пёс и кот". Удалось спасти около 360 питомцев.