При пожаре из-за взрыва газовоза в Улан-Баторе погибло шесть человек
Количество погибших при пожаре, возникшем из-за взрыва грузовика с газом в столице Монголии Улан-Баторе, выросло до шести, 14 человек пострадали. Об этом сообщило Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.
Предварительно, погибло трое местных жителей и трое пожарных, прибывших на вызов. В ожоговый центр доставлено 14 человек, в том числе дети. Также огнём уничтожено 30 автомобилей.
По информации ведомства, взрыв случился из-за столкновения на перекрёстке грузовика с газом и легкового автомобиля. В ликвидации пожара участвовало более 600 сотрудников экстренных служб и 48 единиц техники. Около четырёх десятков жильцов рядом стоящих домов были размещены в гостинице во избежание отравления продуктами горения.
Напомним, взрыв грузовика, наполненного 60 тоннами газа, произошёл на рынке в Улан-Баторе. Крупный пожар попал в объективы камер местных жителей.
Кадр из видео X / Чинбат.Ц