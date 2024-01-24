При пожаре из-за взрыва газовоза в Улан-Баторе погибло шесть человек

Количество погибших при пожаре, возникшем из-за взрыва грузовика с газом в столице Монголии Улан-Баторе, выросло до шести, 14 человек пострадали. Об этом сообщило Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

Предварительно, погибло трое местных жителей и трое пожарных, прибывших на вызов. В ожоговый центр доставлено 14 человек, в том числе дети. Также огнём уничтожено 30 автомобилей.