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24 января, 04:58

При пожаре из-за взрыва газовоза в Улан-Баторе погибло шесть человек

Количество погибших при пожаре, возникшем из-за взрыва грузовика с газом в столице Монголии Улан-Баторе, выросло до шести, 14 человек пострадали. Об этом сообщило Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

Предварительно, погибло трое местных жителей и трое пожарных, прибывших на вызов. В ожоговый центр доставлено 14 человек, в том числе дети. Также огнём уничтожено 30 автомобилей.

По информации ведомства, взрыв случился из-за столкновения на перекрёстке грузовика с газом и легкового автомобиля. В ликвидации пожара участвовало более 600 сотрудников экстренных служб и 48 единиц техники. Около четырёх десятков жильцов рядом стоящих домов были размещены в гостинице во избежание отравления продуктами горения.

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Напомним, взрыв грузовика, наполненного 60 тоннами газа, произошёл на рынке в Улан-Баторе. Крупный пожар попал в объективы камер местных жителей.

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Кадр из видео X / Чинбат.Ц

Лариса Сафронова
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