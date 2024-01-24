Линейка из огня: На рынке в Монголии взлетел на воздух грузовик с тоннами газа

В Улан-Баторе у крупного рынка Дунжингарав взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Крупный пожар попал в объективы камер местных жителей. Об этом сообщил ТАСС.

В Улан-Баторе взорвался грузовик с газом, загорелись соседние авто и дома. Видео © X / Чинбат.Ц

На место начавшегося пожара прибыли спасатели, скорая и полиция. Пламя охватило стоявшие рядом автомобили и жилые здания. После ликвидации огня жителям посоветовали эвакуироваться во избежание отравления продуктами горения.

"Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Причину [взрыва] и пожара, а также масштабы ущерба установит следствие", — сообщили в Главном управлении по ЧС Улан-Батора.