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23 января, 21:44

Линейка из огня: На рынке в Монголии взлетел на воздух грузовик с тоннами газа

В Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа

В Улан-Баторе у крупного рынка Дунжингарав взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Крупный пожар попал в объективы камер местных жителей. Об этом сообщил ТАСС.

В Улан-Баторе взорвался грузовик с газом, загорелись соседние авто и дома. Видео © X / Чинбат.Ц

На место начавшегося пожара прибыли спасатели, скорая и полиция. Пламя охватило стоявшие рядом автомобили и жилые здания. После ликвидации огня жителям посоветовали эвакуироваться во избежание отравления продуктами горения.

"Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Причину [взрыва] и пожара, а также масштабы ущерба установит следствие", — сообщили в Главном управлении по ЧС Улан-Батора.

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Ранее Лайф писал, что на Ставрополье произошёл крупный пожар на животноводческой ферме. Оперативно прибывшие к месту инцидента пожарные смогли вызволить из огненного плена 20 свиней. К сожалению, ещё десять животных погибло.

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Кадр из видео X / Чинбат.Ц

Лариса Сафронова
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