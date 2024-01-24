Линейка из огня: На рынке в Монголии взлетел на воздух грузовик с тоннами газа
В Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа
В Улан-Баторе у крупного рынка Дунжингарав взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Крупный пожар попал в объективы камер местных жителей. Об этом сообщил ТАСС.
В Улан-Баторе взорвался грузовик с газом, загорелись соседние авто и дома. Видео © X / Чинбат.Ц
На место начавшегося пожара прибыли спасатели, скорая и полиция. Пламя охватило стоявшие рядом автомобили и жилые здания. После ликвидации огня жителям посоветовали эвакуироваться во избежание отравления продуктами горения.
"Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Причину [взрыва] и пожара, а также масштабы ущерба установит следствие", — сообщили в Главном управлении по ЧС Улан-Батора.
Ранее Лайф писал, что на Ставрополье произошёл крупный пожар на животноводческой ферме. Оперативно прибывшие к месту инцидента пожарные смогли вызволить из огненного плена 20 свиней. К сожалению, ещё десять животных погибло.
Кадр из видео X / Чинбат.Ц