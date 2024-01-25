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25 января, 04:23

Пожар на нефтезаводе в Туапсе полностью ликвидирован

Возгорание на территории нефтебазы в Туапсе полностью ликвидировано. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

"В 04:53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

В тушении участвовало 99 человек и 31 единица техники, в том числе 60 человек и 17 единиц техники от МЧС.

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Напомним, возгорание на территории нефтебазы в Туапсе произошло в ночь на 25 января. Огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива. Пострадавших в результате возгорания нет.

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t.me / МЧС Краснодарского края

Артур Лапсаков
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