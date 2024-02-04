Почти два десятка человек стали жертвами чудовищных лесных пожаров в Чили

Чудовищные лесные пожары разбушевались в Чили, в результате погибло как минимум 19 человек. Об этом передаёт газета El Mostrador, ссылаясь на главу МВД Каролину Тоа.

На территории страны насчитывается 92 очага возгорания. Из них 40 получилось локализовать.

Лесные пожары в Чили. Видео © X / @nanduti

"Приоритет отдаётся пожарам в регионе Вальпараисо из-за их близости к городским районам", — цитирует газета Тоа.

В свою очередь, президент Чили Габриэль Борич ввёл режим чрезвычайной ситуации в Вальпараисо. В ряде районов эвакуируют местных жителей.