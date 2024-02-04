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3 февраля, 21:01

Почти два десятка человек стали жертвами чудовищных лесных пожаров в Чили

El Mostrador: Бушующие в Чили лесные пожары унесли жизни 19 человек

Лесные пожары в Чили. Обложка © X / @nanduti

Лесные пожары в Чили. Обложка © X / @nanduti

Чудовищные лесные пожары разбушевались в Чили, в результате погибло как минимум 19 человек. Об этом передаёт газета El Mostrador, ссылаясь на главу МВД Каролину Тоа.

На территории страны насчитывается 92 очага возгорания. Из них 40 получилось локализовать.

Лесные пожары в Чили. Видео © X / @nanduti

"Приоритет отдаётся пожарам в регионе Вальпараисо из-за их близости к городским районам", — цитирует газета Тоа.

В свою очередь, президент Чили Габриэль Борич ввёл режим чрезвычайной ситуации в Вальпараисо. В ряде районов эвакуируют местных жителей.

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Анатолий Симоненко
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